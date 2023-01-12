Galatasaray'da takımın neşe kaynağı; Yunus Akgün

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, idmanlarda takımın neşe kaynağı oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da takımın neşe kaynağı; Yunus Akgün
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12 Ocak 2023 09:05
Kulüple yeni kontrat imzaladıktan sonra sakatlığını atlatan, Okan Buruk'la da arasındaki buzları eriten Yunus Akgün, bir önceki idmanda takımın neşe kaynağıydı.

Kulüple yeni kontrat imzaladıktan sonra sakatlanan, ancak takıma dönmesine rağmen Okan hoca tarafından kadroya alınmayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu istekli tavrıyla dikkat çekmeye başladı.

Son olarak derbi maçında oyuna sonradan dahil edilen ve iyi bir görüntü çizen Yunus, Okan Buruk'un gözüne de girdi.

Özellikle Kerem'le çok iyi anlaşan genç yetenek, ligin devam eden bölümünde daha fazla süre almayı hedefliyor. 

 
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