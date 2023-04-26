Galatasaray'daki karamsar tablo, 24 saatte değişti. 3-3'lük Fatih Karagümrük beraberliği ile sarsılan, Gomis olayı ile kriz yaşayan sarı-kırmızılılardaki olumsuz hava, bir gün içerisinde tersine döndü.Florya'da yaşanan yoğun trafik sonrası önce Gomis krizini tatlıya bağlayan Cim-Bom, Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki beklenmedik puan kaybı sonrası ise ayrı bir sevinç yaşadı.Gomis'in affedilmesinin takımda sevinçle karşılandığı belirtildi. Alınan bu kararın, futbolcular arasındaki birlikteliği de pekiştirdiği, olumlu etkilerinin sahaya da yansıyacağı ifade edildi. Konuya pozitif yaklaşan vediyen Teknik Direktör Okan Buruk'un da şampiyonluk yolunda kayıp vermek istemediği ve bu Gomis'le konuşarak,dediği öğrenildi.Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası da resmi sitesinden, 'konsantrasyon' paylaşımı yaparak ciddiyet mesajı verdi.