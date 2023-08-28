çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulundurangözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, sağ bek mevkisi için İtalyan ekibi Roma'da forma giyengündemine aldığı ortaya çıktı.Cimbom, Serie A devinde üçüncü opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyuolarak renklerine bağlamayı hedefliyor.Sarı-Kırmızılılar'da Leo Dubois ile de yol ayrımı gündemde. Zeki Çelik transferiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılması planlanıyor. Aslan, kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak.Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, İstanbulspor'da yükselişe geçmiş, sonrasında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. 2022 yılında Roma ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.80 boyundaki Çelik, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.Futbol kariyerinde şu ana kadar 281 mücadeleye çıkan futbolcu, 11 gol atarken 16 da asist kaydetti. Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 34 maçta oynamış ve 1 asist katkısı yapmıştı.