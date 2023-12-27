Galatasaray'da sürpriz gelişme; fesih

Göğüs kasında meydana gelen yırtık nedeniyle ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira için sürpriz bir karar alınabilir.
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak oyuncunun durumuna ilişkin bir karar aşamasında...
Tecrübeli futbolcuyla sözleşme feshi veya kontratın sezon sonuna kadar dondurularak kontenjanda yer açılması gibi hamleler üzerinde düşünülüyor.
ORTA SAHA TAKVİYESİ
Galatasaray, kadrosunda bulunan Sergio Oliveira ile birlikte yaz transfer döneminin sonunda Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fransız yıldız, şu ana kadar sergilediği performansla bu bölgede beklentileri karşılayabilmiş değil.
Sarı-Kırmızılılar'ın Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den vazgeçerek orta sahanın ortasına bir takviye yapmak istediği öğrenildi.
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak oyuncunun durumuna ilişkin bir karar aşamasında...
Tecrübeli futbolcuyla sözleşme feshi veya kontratın sezon sonuna kadar dondurularak kontenjanda yer açılması gibi hamleler üzerinde düşünülüyor.
ORTA SAHA TAKVİYESİ
Galatasaray, kadrosunda bulunan Sergio Oliveira ile birlikte yaz transfer döneminin sonunda Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fransız yıldız, şu ana kadar sergilediği performansla bu bölgede beklentileri karşılayabilmiş değil.
Sarı-Kırmızılılar'ın Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den vazgeçerek orta sahanın ortasına bir takviye yapmak istediği öğrenildi.