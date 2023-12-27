Galatasaray'da sürpriz gelişme; fesih

Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sergio Oliveira için karar aşamasında...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sürpriz gelişme; fesih
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27 Aralık 2023 10:28
Son güncelleme 27 Aralık 2023 10:29
Göğüs kasında meydana gelen yırtık nedeniyle ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira için sürpriz bir karar alınabilir.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak oyuncunun durumuna ilişkin bir karar aşamasında...

Tecrübeli futbolcuyla sözleşme feshi veya kontratın sezon sonuna kadar dondurularak kontenjanda yer açılması gibi hamleler üzerinde düşünülüyor.

ORTA SAHA TAKVİYESİ

Galatasaray, kadrosunda bulunan Sergio Oliveira ile birlikte yaz transfer döneminin sonunda Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fransız yıldız, şu ana kadar sergilediği performansla bu bölgede beklentileri karşılayabilmiş değil.

Sarı-Kırmızılılar'ın Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den vazgeçerek orta sahanın ortasına bir takviye yapmak istediği öğrenildi. 

 
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