Galatasaray'da sürpriz gelişme: Angelino

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino, cumartesi günü yapılan antrenmanda yer aldı. İspanyol futbolcunun idmanda yer alması kafaları karıştırdı. Öte yandan Roma'nın, Angelino'nun transferi için Leipzig ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da sürpriz gelişme: Angelino
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27 Ocak 2024 14:42
Son güncelleme 27 Ocak 2024 16:42
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDA YER ALDI

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALDI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

ROMA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Angelino'yu kadrosuna katmak için Leipzig ile temasa geçti.

İtalyan temsilcisinin, Angelino'yu kiralamak istediği ve sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma maddesinin de olacağı kaydedildi. Roma ve Leipzig arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın cumartesi günü idmana çıkan Angelino için yaptığı paylaşım


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