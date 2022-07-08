Galatasaray'da sürpriz alternatif: Wright

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren Haji Wright geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sürpriz alternatif: Wright
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08 Temmuz 2022 11:57
Geçtiğimiz sezon forvet hattında ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray, yeni isimlere yönelmiş durumda.

Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan sarı kırmızılıların gündemine son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık forma giyen Haji Wright geldi.

Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, Daminarka kulübü SönderjyskE ile transfen için görüştüğü öğrenildi.

24 yaşındaki santrforun kulübü SönderjyskE ile 2 yıl kontratı bulunuyor.

HULL VE SPEZIA DA DEVREDE

Süper Lig 'in sona ermesinin ardından Danimarka kulübüne dönen Haji Wright konusunda İtalya'dan Spezia ve İngiltere'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devrede.

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