Galatasaray'da Süper Kupa planı!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek derbiye tam kadro çıkmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Süper Kupa planı!
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05 Mart 2024 09:28
Son güncelleme 05 Mart 2024 10:09
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi planlarını yaptı.

Sarı kırmızılı takımda ana plan 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak.

Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar, derbiye kadar bu seriyi sürdürüp, galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmaya çalışacak. 

 
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