Galatasaray'da Süper Kupa planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi planlarını yaptı.
Sarı kırmızılı takımda ana plan 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak.
Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar, derbiye kadar bu seriyi sürdürüp, galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmaya çalışacak.
Sarı kırmızılı takımda ana plan 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak.
Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar, derbiye kadar bu seriyi sürdürüp, galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmaya çalışacak.