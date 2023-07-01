Galatasaray'da stopere yeni aday: Wout Faes

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Wout Faes'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'da stopere yeni aday: Wout Faes
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 14:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper için Leicester City'de forma giyen Wout Faes'i gündemine aldı.

Bonservisi Leicester City'de bulunan yıldız isim küme düşen takımında oynamak istemiyor. İngilizler ise oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli gelirse satmaya sıcak bakıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ

Bu noktada devreye giren Erden Timur ise "Oyuncuyu kiralayalım, siz seneye daha yüksek fiyata satın" teklifinde bulundu. Faes ise Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Leicester hem oyuncuyu hem de bonservis bedelini düşünerek hareket edecek.

İngiliz ekibine 20- 25 milyon Euro seviyelerinde teklif gelmezse oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyorlar. Faes'in Leicester City ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery