Galatasaray'da stopere yeni aday: Wout Faes

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper için Leicester City'de forma giyen Wout Faes'i gündemine aldı.
Bonservisi Leicester City'de bulunan yıldız isim küme düşen takımında oynamak istemiyor. İngilizler ise oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli gelirse satmaya sıcak bakıyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bu noktada devreye giren Erden Timur ise "Oyuncuyu kiralayalım, siz seneye daha yüksek fiyata satın" teklifinde bulundu. Faes ise Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Leicester hem oyuncuyu hem de bonservis bedelini düşünerek hareket edecek.
İngiliz ekibine 20- 25 milyon Euro seviyelerinde teklif gelmezse oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyorlar. Faes'in Leicester City ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bonservisi Leicester City'de bulunan yıldız isim küme düşen takımında oynamak istemiyor. İngilizler ise oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli gelirse satmaya sıcak bakıyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bu noktada devreye giren Erden Timur ise "Oyuncuyu kiralayalım, siz seneye daha yüksek fiyata satın" teklifinde bulundu. Faes ise Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Leicester hem oyuncuyu hem de bonservis bedelini düşünerek hareket edecek.
İngiliz ekibine 20- 25 milyon Euro seviyelerinde teklif gelmezse oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyorlar. Faes'in Leicester City ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.