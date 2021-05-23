Galatasaray'da stopere yeni aday: Meksikalı Johan Vasquez

Galatasaray'ın scout ekibi stoper için 22 yaşındaki Meksikalı Johan Vasquez'i önerdi. Sol ayaklı stoper arayan Sarı-Kırmızılılar Meksikalı oyuncu için kulübü Unam Pumas ile temasa geçti.

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Galatasaray'da stopere yeni aday: Meksikalı Johan Vasquez
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23 Mayıs 2021 13:59
Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor.

Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu listeye yeni bir stoper girdi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vasquez...

Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği, Fatih Terim'in de onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başlandı.

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Bu sezon 17 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Vazquez, 2020'de Monterrey'den 3.5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor. 



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