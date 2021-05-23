Galatasaray'da stopere yeni aday: Meksikalı Johan Vasquez

Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor.Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu listeye yeni bir stoper girdi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vasquez...Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği, Fatih Terim'in de onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başlandı.Marcao ile sözleşme uzatan Galatasaray, Luyindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planı hazırladıBu sezon 17 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Vazquez, 2020'de Monterrey'den 3.5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor.