Galatasaray'da stopere Baniya

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.
Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu oyuncu için Galatasaray'ın temasa geçtiği belirtildi.
Seria A ekiplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki stoper için takas formülü masaya yatırıldı. Karagümrük'ün ise ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Rayyan Baniya'nın Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İstanbul ekibinde geçen sezon 28 maça çıkan Rayyan Baniya, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu oyuncu için Galatasaray'ın temasa geçtiği belirtildi.
Seria A ekiplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki stoper için takas formülü masaya yatırıldı. Karagümrük'ün ise ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Rayyan Baniya'nın Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İstanbul ekibinde geçen sezon 28 maça çıkan Rayyan Baniya, 2 kez gol sevinci yaşadı.