Galatasaray'da stoper kalmadı

Galatasaray'da bütün stoperlerin milli takımlarına gitmesi, teknik heyeti düşündürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da stoper kalmadı
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15 Ekim 2023 10:58
Son güncelleme 15 Ekim 2023 11:02
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stopersiz sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin mevcut kadrosundaki stoperlerden Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı'nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı'nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı'nda yer alıyor.



SANCHEZ SORU İŞARETİ

Takımını günde çift idmanla hazırlayan teknik direktör Okan Buruk ise özellikle çift kale maçlarda sayısal eksikliği gidermek üzere altyapıdan takviyeler yapmak zorunda kalıyor. Özellikle Sanchez'in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, Milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Buruk'u düşündürüyor.



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