Galatasaray'da sportif çöküş

Galatasaray, Burak Elmas başkanlığında futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, sportif başarısızlık diğer şubelerde de etkili oldu.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da sportif çöküş
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15 Şubat 2022 11:49
Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray, futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, sportif başarısızlık diğer şubelere de yansıdı.

Son 3 maçını kaybeden erkek basketbol takımı, play-off'ta saha avantajı anlamına gelen ilk 4'ten koptu ve 7. sıraya geriledi. Son 7 maçın 5'inden yenilgiyle ayrılan kadın basketbol takımı 9. sırada...

Voleybolda da durum basketboldan çok farklı değil. Filede erkekler 6. sırada yer alırken, kadınlar 5. sırada bulunuyor.

Futbolda ayrıca yeni pilot takım olan Niğde Anadolu, 2. Lig'de grubunda sonuncu ve küme düşmeye aday ilk takım konumunda.

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