Galatasaray'da Sportif A.Ş.'de atamalar açıklandı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte yönetim kurulu şekillenmeye başladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Burak Elmas'ın istifasıyla Dursun Özbek'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldiği ve Özgür Kalelioğlu'nun istifasıyla Erden Timur'un Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçildiği duyuruldu.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



"Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;



Sayın Başkan Burak Elmas'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Dursun Aydın Özbek'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,



Sayın Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Erden Timur'un ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız."





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