Galatasaray'da sponsorluk zirvesi!

Galatasaray'ın Kuwait Airways ve Qatar Airways ile sponsorluk görüşmeleri yapacağı öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sponsorluk zirvesi!
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30 Haziran 2022 10:40
G.Saray'da kulübe gelir kazandırmak için kolları sıvayan Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bugün stat isim sponsorluğu için kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Bir süredir Kuwait Airways ile temasta olan sarı kırmızılılarda başkan Özbek'in toplantıya bizzat katılacağı öğrenildi.

Tarafların anlaşması durumunda kulübün ciddi bir gelir elde etmesi hedefleniyor.

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