Galatasaray'da soyunma odasında neler konuşuldu?

Galatasaraylı futbolcuların, Sivasspor maçı sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da soyunma odasında neler konuşuldu?
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10 Aralık 2024 08:11
Galatasaraylı futbolcuların kazanmalarına rağmen Sivasspor maçından sonra soyunma odasında üzgün ve kızgın oldukları öğrenildi.

Maçın başlamasıyla beraber hakem Turgut Doman'ın yönetiminden rahatsız olan ve Metehan Baltacı'nın atılmasıyla beraber 10 kişi kalan sarı-kırmızılıların, bu durum karşısında daha da hırslandıkları bildirildi.

Karşılaşma sonrası çok kızgın olan oyuncuların konuyla ilgili yöneticilere, "Bir düzene karşı mücadele ettiğimizin farkındayız. Öfkeliyiz ama hırslıyız" dedikleri öğrenildi.

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