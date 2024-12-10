Galatasaray'da soyunma odasında neler konuşuldu?

Galatasaraylı futbolcuların kazanmalarına rağmen Sivasspor maçından sonra soyunma odasında üzgün ve kızgın oldukları öğrenildi.
Maçın başlamasıyla beraber hakem Turgut Doman'ın yönetiminden rahatsız olan ve Metehan Baltacı'nın atılmasıyla beraber 10 kişi kalan sarı-kırmızılıların, bu durum karşısında daha da hırslandıkları bildirildi.
Karşılaşma sonrası çok kızgın olan oyuncuların konuyla ilgili yöneticilere, "Bir düzene karşı mücadele ettiğimizin farkındayız. Öfkeliyiz ama hırslıyız" dedikleri öğrenildi.
Maçın başlamasıyla beraber hakem Turgut Doman'ın yönetiminden rahatsız olan ve Metehan Baltacı'nın atılmasıyla beraber 10 kişi kalan sarı-kırmızılıların, bu durum karşısında daha da hırslandıkları bildirildi.
Karşılaşma sonrası çok kızgın olan oyuncuların konuyla ilgili yöneticilere, "Bir düzene karşı mücadele ettiğimizin farkındayız. Öfkeliyiz ama hırslıyız" dedikleri öğrenildi.