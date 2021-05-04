Galatasaray, genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.



Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; Kulüp, belirlenen tarihte seçimin yapılabilmesi adına resmi makamlara gerekli başvuruyu yaptı. Ancak Galatasaray'ın bu başvurusuna henüz ilgili resmi kurumdan yanıt gelmedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 17 Mayıs'a kadar genel kurullar yapılamayacak.



İlgili makamlar, bu tarihin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüs salgınının seyrine göre karar verecek.



EYLÜL AYI İDDİASI



Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde, genel kurulun 29 Mayıs'ta yapılamayacağı, hatta eylül ayına sarkacağı konuşuluyor.



Bu ihtimal gerçekleşirse, Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin, seçime kadar görevine devam edip etmeyeceği, futbol ve diğer branşlardaki yeni sezon hazırlıklarının, transferlerin, ödemelerin nasıl çözüleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanacak.



