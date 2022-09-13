Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Bafetimbi Gomis'e kaptıran Haris Seferovic, Gaziantep maçı sonrası Kasımpaşa karşısında da son 15 dakikada görev yaptı.
ÜÇÜNCÜ TERCİH KONUMUNA DÜŞTÜ
İsviçreli golcü, Icardi'nin gelişiyle üçüncü tercih konumuna düştü.
OPSİYON, SÜRE ALMASINA BAĞLI
Golü olmayan Seferovic'in kiralık sözleşmesindeki opsiyonu, 20 maçta minimum 45 dakika süre alması bağlı.
ÜÇÜNCÜ TERCİH KONUMUNA DÜŞTÜ
İsviçreli golcü, Icardi'nin gelişiyle üçüncü tercih konumuna düştü.
OPSİYON, SÜRE ALMASINA BAĞLI
Golü olmayan Seferovic'in kiralık sözleşmesindeki opsiyonu, 20 maçta minimum 45 dakika süre alması bağlı.