Galatasaray'da son tercih Seferovic

Galatasaray'da İsviçreli golcü Haris Seferovic, Mauro Icardi'nin gelişiyle üçüncü tercih konumuna düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da son tercih Seferovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2022 10:51
Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Bafetimbi Gomis'e kaptıran Haris Seferovic, Gaziantep maçı sonrası Kasımpaşa karşısında da son 15 dakikada görev yaptı.

ÜÇÜNCÜ TERCİH KONUMUNA DÜŞTÜ

İsviçreli golcü, Icardi'nin gelişiyle üçüncü tercih konumuna düştü.

OPSİYON, SÜRE ALMASINA BAĞLI

Golü olmayan Seferovic'in kiralık sözleşmesindeki opsiyonu, 20 maçta minimum 45 dakika süre alması bağlı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ