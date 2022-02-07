Galatasaray'da son kontenjan Omar'ın

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yapılan anlaşmalı fesihin ardından boşalan kontenjana Omer Elabdellaoui'yi yazdı.



Gözünden yaşadığı kaza nedeniyle 1 senedir sahalardan uzak kalan Omar Elabdelloui'nin lisansı TFF'ye bildirildi. Böylece Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda Sacha Boey ile birlikte Omar da yer almış oldu.



30 yaşındaki Norveçli oyuncu, son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzponspor'a karşı Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçta forma giymişti.



Omar, Galatasaray'da oynadığı 13 maçın ardından yılbaşı kutlamaları sırasında şanssız bir kaza yaşamıştı.





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