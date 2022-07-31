Galatasaray'da son karar: Morutan

Süper Lig'de en ciddi şekilde talip olan Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile anlaşmasına rağmen, Morutan'ın kararını beklemeye aldı.İngilizce bilmeyen, bundan dolayı da kırmızı-beyazlı kulübe adapte sorunu çekeceğini düşünen futbolcunun, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın tekliflerini de değerlendirmeye aldığı ifade edildi.İtalya'nın Pisa Kulübü de Morutan için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Çizme basınında yer alan haberde, Pisa Sportif Direktörü Claudio Chiellini ve yönetici Giovanni Corrado'nun, Rumen futbolcunun transferi için çalışmaları sürdürdüğünü yazdı.İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer etmek istediği belirtildi.Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı oyuncudan bonservis beklentisinin en az 4 milyon euro olduğu dile getirildi.