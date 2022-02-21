Galatasaray'da son karar Gomis

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçında forvette son karar olarak Bafetimbi Gomis'i tercih etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da son karar Gomis
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21 Şubat 2022 10:00
Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında en çok merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağıydı.

Teknik direktör Domenec Torrent'in, Bafetimbi Gomis ve Mustafa Muhammed arasında tercihini Fransız forvetten yana kullanacağı öğrenildi.

Taylan Antalyalı'yı keserek 6 numara pozisyonunda yeni transfer Erick Pulgar'ı oynatacak olan Torrent, sol bekte ise Ömer Bayram'ı değerlendirecek.

Galatasaray'da geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç da 11'deki yerini alacak.

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