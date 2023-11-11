Galatasaray'da son 3 gol aynı isimden

Galatasaray, Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın ayağından bulduu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da son 3 gol aynı isimden
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11 Kasım 2023 23:33
Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha attı.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.

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