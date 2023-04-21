Galatasaray'da son 17 yılın en iyi performansı

Topladığı 69 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, son 8 haftasına girilen ligde şampiyonluğun en büyük adayı konumunda yer alıyor.



Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin 12. haftasıyla çıkışa geçen Galatasaray, bu dönemde yaptığı 18 maçın 17'sini kazandı, 1 yenilgi yaşadı.



SON 17 YILIN EN İYİSİ



Galatasaray Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan 2. takım konumunda... Ligde geride kalan 28 müsabakada 64 gol atan sarıkırmızılı ekip, maç başına 2.28'lik ortalama yakaladı. Galatasaray, ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'den sadece 5 gol az attı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu performansıyla 28. maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bu başarıda en büyük payı 13 golle yeni transfer Mauro Icardi aldı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takıma hazırladığı pozisyonlarla da katkı verdi. Icardi, 2018-2019 sezonunda 14 gol kaydeden Henry Onyekuru'dan sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.



YENİLERDEN BÜYÜK KATKI



Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası yeni transferlerden geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 64 kez fileleri havalandırırken 3 golü de hükmenden buldu. Bu gollerin 57'sine 14 farklı sarı-kırmızılı futbolcu imza attı, 4 gol de rakipler tarafından kendi kalelerine gönderildi. Takımın en golcü oyuncusu olan Mauro Icardi'yi (13), 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Dries Mertens 6, Milot Rashica 4, Barış Alper Yılmaz, Nicolo Zaniolo, Juan Mata ve Abdülkerim Bardakcı üçer, Oliveira 2, Yunus Akgün, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir ve Leo Dubois birer gol buldu.





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