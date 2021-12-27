Galatasaray'da son 12 sezonun en kötü performansı

Galatasaray, ilk devreyi galibiyet ile kapatsa da son 12 sezonun en kötü performansını sergiledi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da son 12 sezonun en kötü performansı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2021 11:45
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı - kırmızılılar, ilk yarıyı 3 puan ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı.

Deneyimli teknik adam, G.Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17 maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.