Galatasaray'da son 12 sezonun en kötü performansı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.



Sarı - kırmızılılar, ilk yarıyı 3 puan ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı.



Deneyimli teknik adam, G.Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17 maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.





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