Galatasaray'da sola Saliou Ciss geliyor!

Galatasaray ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Cimbom, taraftarı önünde galibiyeti alıp puanını 10 yapmak istiyor. Galatasaray'da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı kırmızılılar savunma hattında rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Okan Buruk yönetime transferi işaret etti.Sarı kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Van Aanholt'un performansı sol bek arayışlarını hızlandırdı.Galatasaray sol beke maliyeti düşük bir isim için görüşmelere başladı. Yönetimin, son olarak Fransız ekibi AS Nancy'de forma giyen ve şu an boşta olan Saliou Ciss ile masaya oturduğu ve görüşmelerde sona gelindiği bildirildi.32 yaşındaki Senegalli sol bek Saliou Ciss'in stoper pozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği kaydedilirken, bonservisinin olmamasının transferinde büyük avantaj oluşturduğu belirtildi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.74 boyundaki futbolcunun ortalama piyasa değeri 400 bin euro civarında.Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Senegalli futbolcu takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.