Galatasaray'da sol çıkmazı; rakip Benfica

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Listenin ilk sırasında yer alan Angelino konusunda olumlu sonuç alamayan Cim-Bom, diğer adaylarla görüşmeleri hızlandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor.
BENFICA DA İSTİYOR
Ancak 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya Portekiz devi Benfica da talip oldu. Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.
Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı. Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.
Listenin ilk sırasında yer alan Angelino konusunda olumlu sonuç alamayan Cim-Bom, diğer adaylarla görüşmeleri hızlandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor.
BENFICA DA İSTİYOR
Ancak 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya Portekiz devi Benfica da talip oldu. Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.
Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı. Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.