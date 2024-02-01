Galatasaray'da sol bekte bitmeyen sendrom

Sol beke takviye yapmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın son yıllarda bu mevkiye transfer ettiği ve kadro içinden sol beke devşirdiği oyunculardan verim alamaması dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı takım, 2014'te İspanyol sol bek Albert Riera'nın takımdan ayrılmasının ardından bu mevkide istikrarı bir türlü yakalayamadı. 10 yıl içinde sol beke tam 19 oyuncuyu oynatan Galatasaray bu isimlerden de aradığını bulamadı.
Galatasaray'da söz konusu oyunculardan orijini sol bek olan 9 ismi bonservisiyle kadrosuna katan ve bu oyunculara 17 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılı takımın hala sol bek arıyor olması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor.
Son olarak sezon başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile devre arasında yollarını ayıran Galatasaray'da şu anda sol bekte orijini farklı mevkiler olan oyuncular forma giyiyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2014'te İspanyol sol bek Albert Riera'nın takımdan ayrılmasının ardından bu mevkide istikrarı bir türlü yakalayamadı. 10 yıl içinde sol beke tam 19 oyuncuyu oynatan Galatasaray bu isimlerden de aradığını bulamadı.
Galatasaray'da söz konusu oyunculardan orijini sol bek olan 9 ismi bonservisiyle kadrosuna katan ve bu oyunculara 17 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılı takımın hala sol bek arıyor olması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor.
Son olarak sezon başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile devre arasında yollarını ayıran Galatasaray'da şu anda sol bekte orijini farklı mevkiler olan oyuncular forma giyiyor.