Galatasaray'da sol beke sürpriz yeni hedef!

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'dan sonra bir isim daha gündeme geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Brezilya ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Vanderlan'ı takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, genç oyuncu için Brezilya ekibine teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
DEV KULÜPLERİN RADARINDA
Ayrıca, Vanderlan için Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Rennes'in de genç oyuncu için devrede olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Palmeiras formasını 62 karşılaşmada terleten Vanderlan, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Brezilya ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Vanderlan'ı takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, genç oyuncu için Brezilya ekibine teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
DEV KULÜPLERİN RADARINDA
Ayrıca, Vanderlan için Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Rennes'in de genç oyuncu için devrede olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Palmeiras formasını 62 karşılaşmada terleten Vanderlan, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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