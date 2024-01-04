Galatasaray'da sol beke sürpriz yeni hedef!

Galatasaray, Palmeiras forması giyen sol bek oyuncusu Vanderlan için teklif yapmaya hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu için Milan ve Rennes ekipleri de devrede.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sol beke sürpriz yeni hedef!
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04 Ocak 2024 00:28
Son güncelleme 04 Ocak 2024 00:33
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'dan sonra bir isim daha gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Brezilya ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Vanderlan'ı takip ediyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, genç oyuncu için Brezilya ekibine teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Ayrıca, Vanderlan için Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Rennes'in de genç oyuncu için devrede olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Palmeiras formasını 62 karşılaşmada terleten Vanderlan, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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