Galatasaray'da sol beke Sacha Boey modeli!

Angelino ile yollarını ayıracak olan G.Saray, sol bek takviyesi için de sağ beki Sacha Boey gibi genç ve gelecek vadeden isimlerin peşinde.Bu doğrultuda Aslan, listenin ilk sırasına Nuno Tavares'i yazdı. Bonservisi Arsenal'de olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon başında Nottingham Forest'a kiralanmıştı. Premier Lig ekibinde sadece 3 maçta süre aldıktan sonra hiç oynama fırsatı bulamayan genç solak, sarı-kırmızılıların takibine girdi.Ocak ayında hem Nottingham Forest hem de Arsenal'i ikna etmeye çalışacak yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak. Yeşil Burun Adaları asıllı Tavares; Benfica, Marsilya, Arsenal gibi dev kulüplerde oynadığı 138 karşılaşmada 8 gol- 9 asist gerçekleştirdi. Portekiz U-21 Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu bek, 16 müsabakada ağları 1 kez sarstı.26 Ocak 2000 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelen Nuno Tavares, küçük yaşlarda çello çalıp müzikle ilgilendi. Ancak vatandaşı Cristiano Ronaldo hayranlığı ağır basınca ailesinin teşvikiyle Casa Pia'da futbola başladı. Genç yaşında adım attığı Sporting altyapısının ardından 2017'de Benfica'ya geçti.2 sezon sonra A Takım'a çıkarak 2021 yazında Arsenal'e transfer oldu. Geçen dönemi Marsilya'da kiralık oynayan 21 yaşındaki sol bek, bu sezon Nottingham Forest'a kiralık verildi.