Galatasaray'da sol beke Kolombiya'dan aday!

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bocajuniors.com.ar
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Galatasaray'da sol beke Kolombiya'dan aday!
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17 Haziran 2021 10:08
Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Arjantin basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Boca Juniors formasını giyen Frank Fabra ile ilgilendiğini öne sürdü.

Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce Independiente Medellin ve Deportivo Cali'de görev yapmıştı.


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