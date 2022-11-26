Galatasaray'da sol beke İngiliz yıldız!

Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapatan Galatasaray transfer dönemi açılınca eksiklerini tamamlamayı planlıyor.



Sarı-kırmızılılarda iki yabancı oyuncu ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Patrick van Aanholt'un durumu kesinleşti gibi. Tecrübeli sol bek gönderilecek. Haris Seferovic'in de ayrılma ihtimali yüksek.



Galatasaray öncelikle sol bek mevkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Gündemde Manchester United'ın tecrübeli sol beki Luke Shaw var.



KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR



Luke Shaw şu sıralarda, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 27 yaşnıdaki sol bekin kulübü Manchester United ile kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.



Cimbom, Shaw'un şartlarını ve ayrılığa nasıl baktığını araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bonservissiz olarak renklerine katmanın planını yapıyor.



Galatasaray, Luke Shaw'u renklerine bağlayarak bu bölgeyi sağlama almayı hedefliyor. Shaw hamlesiyle Okan Buruk'un da eli bir hayli güçlenecek.



MATA'NIN KANKASI



Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Juan Mata'nın çok yakın arkadaşı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Shaw'un Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olduğunu düşünüyor. Bunu her seferinde kendisine de iletti. Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılmak isterse Mata, sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracı olacak.



Luke Shaw kariyeri boyunca Southampton ve Manchester United'da 295 maça çıktı. 3 gol kaydetti. 28 asisti bulunuyor. 63 defa sarı kart gördü. Sadece 1 defa atıldı.





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