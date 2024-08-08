Galatasaray'da sol bek transferi Köhn'e bağlı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek transferinin gerçekleşebilmesi için Köhn ile yolların ayrılması gerekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol bek transferi Köhn'e bağlı
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08 Ağustos 2024 11:48
Galatasaray'da son dönemde sol bek için birçok isim gündeme gelmiş durumda.

Son olarak Lucas Digne konusundaki girişimler basına yansımıştı. Ancak sol bek transferinin gerçekleşebilmesi için Köhn ile yolların ayrılması gerekiyor.

AKSİ HALDE ZOR!

Aksi takdirde hem maaş bütçesini zorlamamak hem de kadrodaki yabancı sayısını yükseltmemek adına transferin gerçekleşmesi zor gözüküyor.



 

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