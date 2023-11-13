Galatasaray'da sol bek sıkıntısı!

Galatasaray'da sol bekte yaşanan aksaklık devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış, 3 maçlık periyotta sahalardan uzak kalıp Ligin 8'inci haftasında Antalyaspor maçı ile birlikte formasına kavuşmuştu.
Hatayspor maçına kadar 2'si Şampiyonlar Ligi ve 3'ü lig olmak üzere çıktığı 5 karşılaşmada etkisiz performans sergileyen ve bu anlamda da verilen şansları iyi değerlendiremeyen genç oyuncu, taraftardan eleştiri almıştı. Özellikle son hafta alınan Hatayspor mağlubiyetinde sarı-kırmızılar adına sahanın etkisiz isimlerinden biri olan 20 yaşındaki sol bek, sosyal medyada da yoğun eleştiri altında kaldı.
Öte yandan yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan İspanyol sol bek Angelino'nun da Galatasaray kariyeri beklenilenin çok altında kaldı. Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı ekipte ise 17 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte etkisiz kaldı.
Son haftalarda oyun içi değişiklikleriyle Abdülkerim Bardakcı'yı da sol bek mevkisinde deneyen teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı da merak konusu.
Hatayspor maçına kadar 2'si Şampiyonlar Ligi ve 3'ü lig olmak üzere çıktığı 5 karşılaşmada etkisiz performans sergileyen ve bu anlamda da verilen şansları iyi değerlendiremeyen genç oyuncu, taraftardan eleştiri almıştı. Özellikle son hafta alınan Hatayspor mağlubiyetinde sarı-kırmızılar adına sahanın etkisiz isimlerinden biri olan 20 yaşındaki sol bek, sosyal medyada da yoğun eleştiri altında kaldı.
Öte yandan yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan İspanyol sol bek Angelino'nun da Galatasaray kariyeri beklenilenin çok altında kaldı. Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı ekipte ise 17 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte etkisiz kaldı.
Son haftalarda oyun içi değişiklikleriyle Abdülkerim Bardakcı'yı da sol bek mevkisinde deneyen teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı da merak konusu.
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