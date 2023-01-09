Galatasaray'da sol bek operasyonu

Galatasaray, ara transfer döneminde sol bek mevkisine ekleme yapmak için harekete geçti.NTV'nin haberine göre; Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı gündemine aldı.2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Güray için nabız yoklayan Galatasaray'ın, Akdeniz ekibinin oyuncuya olan ihtiyacından dolayı olumsuz cevap aldı.Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcu için girişimlerine devam edecek.Güray Vural'ın dışında Dundee United'da forma giyen Aziz Behich'i de gündemine alan Galatasaray, Patrick van Aanholt ile yollarını ayırıp bu iki oyuncudan birini kadroya katmayı planlıyor.