Galatasaray'da sol bek kararı: Sacha Boey

Galatasaray sol bek transferinde bu kez hata yapmayacak.
SOL BEKTE GÖZLER FRANSA'DA
Milliyet'in haberine göre; Angelino'nun 6 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmama kararı alan ve devre arasında İspanyol futbolcuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un sol bek versiyonu için harekete geçti. Cim-Bom gözünü Fransa Ligi'ne çevirirken maliyeti düşük ama potansiyeli olan bir ismi renklerine bağlama kararı aldı.
NDOMBELE İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, scout ekibinden çalışmalara başlamasını isterken, önümüzdeki günlerde listedeki isimler için temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da teknik heyetin Angelino ile beraber üzerini çizdiği bir diğer isim olan Ndombele ile de yolların ayrılacağı ve 8 numara için sıkı bir çalışma içine girildiği belirtildi.
Ligin ikinci yarısında daha güçlü bir Galatasaray oluşturmanın telaşında olan yönetim de teknik heyete ve scout ekibine de gereken desteği sağlıyor. Başkan Dursun Özbek'in transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile sürekli temas halinde olduğu bildirildi.
SOL BEKTE GÖZLER FRANSA'DA
Milliyet'in haberine göre; Angelino'nun 6 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmama kararı alan ve devre arasında İspanyol futbolcuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un sol bek versiyonu için harekete geçti. Cim-Bom gözünü Fransa Ligi'ne çevirirken maliyeti düşük ama potansiyeli olan bir ismi renklerine bağlama kararı aldı.
NDOMBELE İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, scout ekibinden çalışmalara başlamasını isterken, önümüzdeki günlerde listedeki isimler için temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da teknik heyetin Angelino ile beraber üzerini çizdiği bir diğer isim olan Ndombele ile de yolların ayrılacağı ve 8 numara için sıkı bir çalışma içine girildiği belirtildi.
Ligin ikinci yarısında daha güçlü bir Galatasaray oluşturmanın telaşında olan yönetim de teknik heyete ve scout ekibine de gereken desteği sağlıyor. Başkan Dursun Özbek'in transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile sürekli temas halinde olduğu bildirildi.