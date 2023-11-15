Galatasaray'da sol bek için büyük sürpriz!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların alternatif adayları ise Uğur Çiftçi ve Caner Erkin.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sol bek için büyük sürpriz!
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15 Kasım 2023 09:24
Son güncelleme 15 Kasım 2023 09:58
Angelino'dan istediği verimi alamayan ve sol bek transferi planlayan Galatasaray, Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran Galatasaray'ın listesindeki diğer yerli sol bekler ise Uğur Çiftçi ve Caner Erkin.

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