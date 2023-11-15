Angelino'dan istediği verimi alamayan ve sol bek transferi planlayan Galatasaray, Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran Galatasaray'ın listesindeki diğer yerli sol bekler ise Uğur Çiftçi ve Caner Erkin.
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Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran Galatasaray'ın listesindeki diğer yerli sol bekler ise Uğur Çiftçi ve Caner Erkin.
GALATASARAY'IN SOL BEK PLANI HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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