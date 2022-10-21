Galatasaray'da sol bek çıkmazı!

Ligde son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray'da sol bek mevkisi Alanyaspor öncesi Okan Buruk'u düşündürüyor.



Kupa maçının en çok eleştirilen oyuncusu olan Van Aanholt'un performansı sonrası takımda adeta sol bek bilmecesi yaşanıyor.



Kazımcan'ın Kayserispor maçında sınıfı geçemeyen performansı ve Emre Taşdemir'in de henüz forma giymemesi kafa karıştırıyor.



Alanyaspor karşılaşmasında Leo Dubois'in savunmanın solunda görev yapması bekleniyor.





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