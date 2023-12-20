Galatasaray'da sol bek Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunu belirledi.
Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç'in forma giymesi beklenirken, sol bek için merakla beklenen karar belli oldu.
Angelino'nun zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı kalması, Kazımcan'ın da formsuzluğu sebebiyle sol bekte Barış Alper Yılmaz başlayacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç'in forma giymesi beklenirken, sol bek için merakla beklenen karar belli oldu.
Angelino'nun zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı kalması, Kazımcan'ın da formsuzluğu sebebiyle sol bekte Barış Alper Yılmaz başlayacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
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