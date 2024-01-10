Galatasaray'da soğuk hava endişesi

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ı soğuk hava endişelendiriyor. Sarı-kırmızılılar, soğuk hava şartları nedeniyle oyuncular için önlem alacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da soğuk hava endişesi
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10 Ocak 2024 10:36
Son güncelleme 10 Ocak 2024 10:40
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ı Sivas'taki soğuk hava endişelendiriyor.

Perşembe günü maç saatinde havanın eksi 3 ile eksi 5 aralığında olacağı ve bu nedenle bir dizi tedbir alınacağı belirtildi.

Oyuncuların soğuktan olumsuz etkilenmemesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Termal çoraplar, kulaklıklar ve kas ısıtıcı kremlerle önlem alınacağı dile getirildi.

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