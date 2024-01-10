Galatasaray'da soğuk hava endişesi

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ı Sivas'taki soğuk hava endişelendiriyor.
Perşembe günü maç saatinde havanın eksi 3 ile eksi 5 aralığında olacağı ve bu nedenle bir dizi tedbir alınacağı belirtildi.
Oyuncuların soğuktan olumsuz etkilenmemesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.
Termal çoraplar, kulaklıklar ve kas ısıtıcı kremlerle önlem alınacağı dile getirildi.
Perşembe günü maç saatinde havanın eksi 3 ile eksi 5 aralığında olacağı ve bu nedenle bir dizi tedbir alınacağı belirtildi.
Oyuncuların soğuktan olumsuz etkilenmemesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.
Termal çoraplar, kulaklıklar ve kas ısıtıcı kremlerle önlem alınacağı dile getirildi.