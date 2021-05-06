Galatasaray'da Sofiane Feghouli krizi kapıda

Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.



Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofiane Feghouli son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi.



Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi 'gönderilecekler' listesinde yer alıyor. Ancak Feghouli aynı fikirde değil!



1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euro'luk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor.



Bu nedenle Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir Feghouli krizi bekliyor.



31 yaşındaki futbolcuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak Feghouli'nin Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında....



