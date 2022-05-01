Galatasaray'da Sofiane Feghouli geri dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Sofiane Feghouli, Sivasspor maçıyla geri dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sofiane Feghouli geri dönüyor
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01 Mayıs 2022 14:19
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Sivasspor maçıyla geri dönüyor.

Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı.

Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yanda oyuna dahil olacağı bildirildi.

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