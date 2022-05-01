Galatasaray'da Sofiane Feghouli geri dönüyor

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Sivasspor maçıyla geri dönüyor.
Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı.
Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yanda oyuna dahil olacağı bildirildi.
Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı.
Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yanda oyuna dahil olacağı bildirildi.
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