Galatasaray'da Sneijder sonrası dikkat çeken Ömer Bayram detayı!

Galatasaray'da eleştiri oklarına hedef olan, Alanya maçında yuhalanan Ömer Bayram buna karşılık yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.



Sezon başında sözleşmesi yenilenen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 105 maçta 2 gol atarken, 23 de gol pasına imza attı.



Ömer, bir döneme damga vuran ve 175 maçta 44 asisti bulunan Sneijder'in ardından en çok gol pası veren isim oldu.



