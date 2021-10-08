Galatasaray'da Sneijder sonrası dikkat çeken Ömer Bayram detayı!

Galatasaray'da son dönemde eleştirilen Ömer Bayram için bir istatistik dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sneijder sonrası dikkat çeken Ömer Bayram detayı!
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08 Ekim 2021 08:56
Galatasaray'da eleştiri oklarına hedef olan, Alanya maçında yuhalanan Ömer Bayram buna karşılık yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Sezon başında sözleşmesi yenilenen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 105 maçta 2 gol atarken, 23 de gol pasına imza attı.

Ömer, bir döneme damga vuran ve 175 maçta 44 asisti bulunan Sneijder'in ardından en çok gol pası veren isim oldu.


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