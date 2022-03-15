Galatasaray'da Sneijder'e Barça maçı daveti

Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.
Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.
2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.
Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.
2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.