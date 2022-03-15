Galatasaray'da Sneijder'e Barça maçı daveti

Galatasaray yönetimi, Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona rövanşına eski yıldızı Wesley Sneijder'i de çağırdı

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da Sneijder'e Barça maçı daveti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 13:39
Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.

Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.

2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.