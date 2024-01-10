Galatasaray'da Sivasspor öncesi Boey gelişmesi!

Galatasaray'da çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sivasspor öncesi Boey gelişmesi!
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10 Ocak 2024 17:04
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Kaya Temel'in haberine göre, çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.

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