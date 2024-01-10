Galatasaray'da, Sivasspor maçında 8 eksik

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da, Sivasspor maçında 8 eksik
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10 Ocak 2024 18:33
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez'in yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, sarı kart cezası bulunan Barış Alper Yılmaz ve teknik heyetin kararıyla Angelino kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi;



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