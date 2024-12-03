Galatasaray'da sistem değişiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sistemde değişikliğe gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sistem değişiyor!
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03 Aralık 2024 08:37
Galatasaray'da savunma hattındaki sakatlar kervanına Abdülkerim Bardakcı da katıldı.

Eyüpspor maçında sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun en az 10 gün sahalarda uzak kalması bekleniyor.

TEKNİK EKİBİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eyüpspor maçında şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 8 Aralık'ta Sivas, 12 Aralık'ta da Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına gidiyor. Abdülkerim'in bu 2 maçta da olmayışı, teknik ekibi kara kara düşündürüyor. Son haftalarda savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim'in dışında Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un da sakatlıkları devam ediyor. Jakobs her ne kadar sahaya inmek için geri sayıma geçse de, 2. yarıdan önce formunu yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz. Kaan ise Okan hocanın oyununda önemli bir yere sahip ve o da en az 1 ay takımdan ayrı kalacak.

4'LÜ SİSTEME DÖNÜŞ

Üstelik bu eksiklere ek olarak Victor Nelsson'un formsuzluğu da Florya'da bir başka can sıkan detay. Mecburen 4'lü savunma sistemine dönüş yapacak olan Okan Buruk, merkezde yine genç Metehan Baltacı ve Davinson Sanchez'den yararlanacak gibi görünüyor. Metehan Baltacı, Eyüp karşısında yaptığı zamanlama hatalarıyla dikkat çekti. Bununla birlikte büyük umutlarla transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in artık ilk 11'e monte edilmesi, Berkan Kutlu'nun da Jakobs dönene kadar sol beke geçmesi bekleniyor.



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