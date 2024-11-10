Galatasaray'da sistem değişiyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon sergilediği performansla fark yaratan Samsunspor'u konuk edecek.
KRİTİK EKSİKLER
Galatasaray ligin en güçlü takımlarından Samsunspor'un karşısına çok ciddi eksiklerle çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan forma giyemeyecek. Okan Buruk'un sisteminde önemli bir yere sahip olan tecrübeli oyuncunun yerine savunmanın sağında Barış Alper'in görev alması bekleniyor. Diğer taraftan Jelert de hocasından sağ bekte görev bekleyecek. Sol bekte ise takımla çalışmalara başlayan Ismail Jakobs'un ilk 11'e dönme ihtimali çok yüksek. Ancak 25 yaşındaki futbolcu riske edilmezse yine Jelert, Barış ve Berkan, bu pozisyon için diğer adaylar arasında.
ESKİ SİSTEME GERİ DÖNÜŞ
Süper Lig'in zirvesi nefes kesen bir gündüz maçına sahne olacak. Süper Lig'in namağlup lideri, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u Rams Park'ta konuk ediyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, meslektaşı Thomas Reis yönetimindeki güçlü rakibini devirip hem ligdeki seriyi sürdürmek hem de Milli maç arasına moralli girmek istiyor. Üstelik Cim Bom bu mücadeleyi kazanması halinde, en yakın takipçisi Samsun'la farkı açmakla kalmayacak, kendisinden sonra oynayacak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da baskı altına alacak. Ancak kritik mücadele öncesi Okan Buruk oyun sisteminde yine değişiklik yapmak zorunda.
OSIMHEN TEK BAŞINA
Icardi'nin sakatlığı, Sarı-Kırmızılı ekibin son dönemde kullandığı çift forvetli düzeni uzun bir süre rafa kaldırmasına yol açacak. Bir süredir 4-4-2 ve 3-4-1-2 sistemlerini deneyen Aslan'ın hocası yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaparken, ileri uçta Osimhen'i tek başına kullanacak. Nijeryalı yıldızın arkasında yine Mertens olacak, kanatlarda ise son dönemin formda isimleri Yunus ve adı UEFA listesinde olmayan Sallai'nin görev yapması bekleniyor. Geri dörtlüde de Abdülkerim ile Sanchez'in göbekteki yeri garanti. Beklerde sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre güncelleme olacak, kale ise Muslera'ya emanet.
KRİTİK EKSİKLER
Galatasaray ligin en güçlü takımlarından Samsunspor'un karşısına çok ciddi eksiklerle çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan forma giyemeyecek. Okan Buruk'un sisteminde önemli bir yere sahip olan tecrübeli oyuncunun yerine savunmanın sağında Barış Alper'in görev alması bekleniyor. Diğer taraftan Jelert de hocasından sağ bekte görev bekleyecek. Sol bekte ise takımla çalışmalara başlayan Ismail Jakobs'un ilk 11'e dönme ihtimali çok yüksek. Ancak 25 yaşındaki futbolcu riske edilmezse yine Jelert, Barış ve Berkan, bu pozisyon için diğer adaylar arasında.
ESKİ SİSTEME GERİ DÖNÜŞ
Süper Lig'in zirvesi nefes kesen bir gündüz maçına sahne olacak. Süper Lig'in namağlup lideri, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u Rams Park'ta konuk ediyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, meslektaşı Thomas Reis yönetimindeki güçlü rakibini devirip hem ligdeki seriyi sürdürmek hem de Milli maç arasına moralli girmek istiyor. Üstelik Cim Bom bu mücadeleyi kazanması halinde, en yakın takipçisi Samsun'la farkı açmakla kalmayacak, kendisinden sonra oynayacak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da baskı altına alacak. Ancak kritik mücadele öncesi Okan Buruk oyun sisteminde yine değişiklik yapmak zorunda.
OSIMHEN TEK BAŞINA
Icardi'nin sakatlığı, Sarı-Kırmızılı ekibin son dönemde kullandığı çift forvetli düzeni uzun bir süre rafa kaldırmasına yol açacak. Bir süredir 4-4-2 ve 3-4-1-2 sistemlerini deneyen Aslan'ın hocası yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaparken, ileri uçta Osimhen'i tek başına kullanacak. Nijeryalı yıldızın arkasında yine Mertens olacak, kanatlarda ise son dönemin formda isimleri Yunus ve adı UEFA listesinde olmayan Sallai'nin görev yapması bekleniyor. Geri dörtlüde de Abdülkerim ile Sanchez'in göbekteki yeri garanti. Beklerde sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre güncelleme olacak, kale ise Muslera'ya emanet.