Galatasaray'da sırada Leo Dubois var!

4 YILLIK SÖZLEŞME

KAP BEKLENİYOR

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Duois ile her konuda anlaştı.Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncu, bugün Türkiye'ye gelecek ve kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Dubois, transferinin kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.