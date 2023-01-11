Galatasaray 'da sıra Yusuf Demir'e geldi. Sezon başında 6 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, yabancı statüsünde sayılması nedeniyle bir türlü beklediği şansı bulamadı.



Geniş kadroda fazla süre alamayan Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi isimleri bir şekilde takıma yeniden kazandırmayı başaran teknik direktör Okan Buruk'un sıradaki hedefi ise Yusuf Demir.



Ligde sadece 66 dakika şans bulabilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, Hatayspor maçında verilen şansı değerlendirmeye çalışacak.



Mata kulübede



Ligde cuma günü Hatay'la Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada cezalı Mertens'in yerine Yusuf Demir'in tercih edileceği, fiziksel açıdan geride kalan Mata'nın ise yine maça kulübede başlayacağı öğrenildi. Yusuf'un sağında ve solunda ise yine Kerem'le Rashica'nın görev yapması bekleniyor.





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