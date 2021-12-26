Galatasaray'da sıra geldi Türkiye Kupası'na!

Süper Lig'de ilk yarı Galatasaray için sona erdi, sıra Ziraat Türkiye Kupası'na geldi.



Sarı - kırmızılılar, salı günü Nef Stadı'nda 1. Lig temsilcisi Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.



Galatasaray'ın bu mücadelede yine asların çoğunlukta olduğu bir kadroyla sahaya çıkacağı öğrenildi.



Ardından tüm futbolculara yeni yıl öncesi birkaç günlük izin verilecek ve ikinci yarı hazırlıkları için toplanma tarihi bildirilecek.





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