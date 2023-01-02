Galatasaray'da sınırdakilere uyarı

Galatasaray'da teknik heyet, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Kadıköy'de takımı yalnız bırakacak Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nu daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Galatasaray'da sınırdakilere uyarı
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02 Ocak 2023 10:48
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Ligde sezonun ilk Fenerbahçe derbisi öncesi çarşamba günü Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da 3 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Teknik heyet, maçta sarı kart görmeleri durumunda Kadıköy'de takımı yalnız bırakacak Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nu daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cimbom'da Oliveira ve Boey ise kart cezalarını Ankaragücü maçında çekip Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. 

 
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